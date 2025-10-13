#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Почему казахстанцы не доверяют полиции, рассказала депутат

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:02 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года заявила, что доверие к полиции растет, но незначительно, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева напомнила, что проводится работа, чтобы полиция стала сервисной, открытой и подотчетной.

"Социологические опросы показывают, что доверие к полиции выросло, но незначительно. Порядка 63% граждан заявляют, что доверяют полиции; остальные доверяют частично либо не доверяют вовсе", – заявила она.

Основной причиной недоверия, по ее словам, остается коррупция внутри силовых структур.

"Согласно статистике, из всех совершивших коррупционные правонарушения каждый седьмой – это полицейский. Чаще всего это взятки и мошенничество", – подчеркнула депутат.

Указала она и на неразвитость профилактической работы с населением и формализм.

"Из сведений Генеральной прокуратуры следует, что из почти 800 тыс. сообщений о правонарушениях против личности в этом году почти 500 тыс. оставлены без рассмотрения. Это указывает на низкий уровень реагирования полиции, обращения граждан полноценно не рассматриваются, нарушители остаются безнаказанными, и это может привести к более тяжким последствиям. Есть случаи, когда и вовсе полиция укрывает преступления", – заявила Снежанна Имашева.

Ранее портрет преступника представили в МВД Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В полиции жертв бытового насилия привлекают за ложный вызов – депутат
12:11, Сегодня
В полиции жертв бытового насилия привлекают за ложный вызов – депутат
Вернуть ответственность за употребление наркотиков дома предложили в Мажилисе
12:48, 11 декабря 2023
Вернуть ответственность за употребление наркотиков дома предложили в Мажилисе
Портрет преступника представили в МВД Казахстана
11:43, Сегодня
Портрет преступника представили в МВД Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: