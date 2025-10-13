Почему казахстанцы не доверяют полиции, рассказала депутат

Фото: Zakon.kz

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года заявила, что доверие к полиции растет, но незначительно, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева напомнила, что проводится работа, чтобы полиция стала сервисной, открытой и подотчетной. "Социологические опросы показывают, что доверие к полиции выросло, но незначительно. Порядка 63% граждан заявляют, что доверяют полиции; остальные доверяют частично либо не доверяют вовсе", – заявила она. Основной причиной недоверия, по ее словам, остается коррупция внутри силовых структур. "Согласно статистике, из всех совершивших коррупционные правонарушения каждый седьмой – это полицейский. Чаще всего это взятки и мошенничество", – подчеркнула депутат. Указала она и на неразвитость профилактической работы с населением и формализм. "Из сведений Генеральной прокуратуры следует, что из почти 800 тыс. сообщений о правонарушениях против личности в этом году почти 500 тыс. оставлены без рассмотрения. Это указывает на низкий уровень реагирования полиции, обращения граждан полноценно не рассматриваются, нарушители остаются безнаказанными, и это может привести к более тяжким последствиям. Есть случаи, когда и вовсе полиция укрывает преступления", – заявила Снежанна Имашева. Ранее портрет преступника представили в МВД Казахстана.

