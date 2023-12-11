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"Стало лучше в последние три года": как живет образцовое село в области Ұлытау

Улытауская область Фото: акимат области Ұлытау
В текущем году в селе Талап области Ұлытау 90% зданий подключили к централизованной канализации. Также населенный пункт примечателен наличием газа и питьевой водой в каждом доме, сообщает Zakon.kz.

По словам акима Талапа Кайрата Бапанова, ранее 70% домов в селе могли похвастаться разве что септиками, однако в 2023 году отделом жилищно-коммунального хозяйства было выделено 20 млн тенге. Средства вложили в замену 513 метров канализационных систем. Вдобавок 150 домов и социальных объектов теперь отапливаются газом, к каждому дому подведен водопровод.

Как отмечают старожилы, в последнее время будни села стали "совсем как в городе":

"Все удобства есть, все хорошо, канализация в порядке".

Улучшение условий уже дало плоды: население некогда полузабытого Талапа достигло 600 человек, новоселы появляются все чаще и чаще. Но на достигнутом местные власти решили не останавливаться – в новом году продолжатся работы по обновлению трубопроводов в селе.

Если говорить о развитии области в целом, в начале декабря было объявлено об открытии здесь первого консервного цеха. Речь идет о проекте по созданию животноводческого комплекса на 10 тыс. голов скота с переработкой мяса, включающего убойный цех, холодильные склады и камеры. Запуск проекта стоимостью 1 417,3 млн тенге разбит на два этапа: І этап – в 2023 году, ІІ этап в – 2024 году. Цена вопроса – 380 млн тенге.

На брифинге СЦК 20 ноября аким Берик Абдыгалиулы сообщил о планах привлечь к 2027 году в экономику региона 1,4 трлн тенге, в том числе 1,2 трлн тенге частных инвестиций, поскольку "область стала интересна инвесторам".

"С начала реализации комплексного плана в экономику области привлекли 247 млрд тенге. Исполнение комплексного плана находится на постоянном контроле. К 2027 году в экономику будет привлечено 1,4 трлн тенге, в том числе 1,2 трлн тенге частных инвестиций", – заверил он.

И добавил, что с начала года в Ұлытау функционирует кирпичный завод мощностью 20 млн штук кирпичей в год, в ближайшие два-три появится завод по производству металлических конструкций для башен ветроэлектростанций.

Шесть запланированных инвестпроектов общей стоимостью 7 млрд тенге затронут агропромышленный комплекс и обеспечат свыше 230 новых рабочих мест.

Также глава региона рассказал о решении текущих проблем, одна из которых – дороги, особенно дорога между Кызылордой и Жезказганом:

"Кызылординская часть достраивается, а вот Жезказганскую часть в этом году приостановили из-за роста цен. Выделенных 90 миллиардов тенге не хватило на строительство дороги. Сейчас правительство совместно с Азиатским банком развития (АБР) увеличило его до 145 миллиардов. На следующий год выделено 50 миллиардов и проводится конкурс".

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Между тем, по данным Абдыгалиулы, с начала года реконструировано и отремонтировано всего 172 км (6,5%) из них 15 км автодорог республиканского и 53 км областного значения (строительство 10,2 км, реконструкция 6,5 км, средний ремонт 36 км), по "Ауыл-Ел бесігі" отремонтировано 45 км и 59 км внутригородских дорог на общую сумму свыше 12 млрд тенге.

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Ирина Мишура
Улытауская область
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