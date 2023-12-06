Первый консервный цех откроется в области Ұлытау

Первый в регионе консервный цех откроется в населенном пункте Актайлак Жанааркинского района области Ұлытау. Аким области Берік Әбдіғалиұлы ознакомился с ходом строительства цеха, сообщает Zakon.kz.

Проект по созданию животноводческого комплекса на 10 тыс. голов скота с переработкой мяса, включающий убойный цех, холодильные склады и камеры реализован ООО ULY DALA Co. Запуск проекта стоимостью 1 417,3 млн тенге был запланирован в два этапа: І этап – в 2023 году, ІІ этап в – 2024 году.

Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

На первом этапе проекта, то есть в 2021-2023 годах, были проведены строительные работы в животноводческого комплекса, закуплены сельскохозяйственные животные, построено 4 животноводческие базы.

Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

Во втором этапе проекта начались строительные работы консервного и убойного цеха. Стоимость проекта составляет 380 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

На мясоперерабатывающем комбинате будут консервный цех, убойный цех, общежитие, столовая, морозильно-холодильные камеры.

В цехе планируется производить 3 тыс. банок консервов в смену, так же 230 тонн мясной продукции в год. При реализации проекта планируется создание 24 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

В населенном пункте Актайлак планируется провести все строительные работы, такие как прокладка электрических сетей, водопровода, строительство цеха и административного здания, начнутся в декабре месяце. Оформление документов, относящихся к данному проекту, планируется завершить и запустить до конца апреля 2024 года.