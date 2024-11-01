Как решили проблему качества питьевой воды в селе Копбирлик области Жетісу

Жители самого отдаленного села Каратальского района – села Копбирлик – получили доступ к качественной питьевой воде. Хотя в селе имеется централизованный водопровод, последние годы жителям приходилось пить соленую воду, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата области Жетісу, в 2010 году в селе была проведена реконструкция системы водоснабжения, включающая строительство новых сетей, также была прорыта скважина глубиной более 100 м, и установлена опреснительная установка. Несмотря на принятые меры, в последние годы уровень солености воды вырос с 5,9 до 8 г на литр, что вызывало беспокойство населения.

Фото: Жеңіс Ысқабай

В связи с этим по поручению акима области Бейбита Исабаева из бюджета были выделены средства и приняты необходимые меры для решения проблемы. В частности, проведена реконструкция 2 км сетей, произведена замена задвижек, установлена новая водонапорная башня и модернизированная опреснительная установка более высокой мощности, которая способна опреснять воду, даже если уровень солености достигнет 12 г на литр.

Фото: Жеңіс Ысқабай

В рамках рабочей поездки в село Копбирлик аким области лично проинспектировал качество воды, а также встретился с местными жителями.

Фото: Жеңіс Ысқабай

"Питьевая вода – залог здоровья, поэтому ее качество играет самую важную роль. Последние несколько лет в нашем ауле качество питьевой воды было плохим. Благодаря вашей поддержке в этом году эта многолетняя проблема решена. Население довольно. Думаю, что нашему аулу будет и дальше уделяться необходимое внимание", – отметила жительница села Замзагуль Несипбаева.

Фото: Жеңіс Ысқабай

К слову, численность дворов в с. Копбирлик составляет 179, из них к центральному водоснабжению подключены 168 абонентов. Всего население села превышает 900 человек.