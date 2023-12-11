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Казахстанских полицейских будут проверять на употребление наркотиков

Казахстанских полицейских будут проверять на употребление наркотиков Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 11 декабря рассказал, что казахстанских полицейских будут проверять на наркозависимость, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов заявил, что в рамках комплексного плана в правоохранительных органах ввели скрининг.

"По нему мы будем выявлять, есть ли среди сотрудников правоохранительных органов наркозависимые. При выявлении по отношению к этим сотрудникам будут приняты меры дисциплинарного характера. Если будет выявлено хранение, тогда будем применять уголовную ответственность", – сообщил глава МВД.

Министр заявил, что наркозависимым не место среди полицейских. 

"Мы будем проводить скрининги и уточнять. У нас среди полицейских не должно быть такого", – сказал Ержан Саденов.

При этом он заявил, что резонансное предложение проверять на наркотики школьников, которое выдвигали ранее, пока не рассматривают. 

"Школьники – вопрос открытый. Пока еще решение не принято", – сказал глава МВД. 

5 сентября 2023 года заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов заявил о планах ввести скрининг на наркотики для школьников.

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