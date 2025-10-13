#АЭС в Казахстане
Общество

Уволен по отрицательным мотивам: глава МВД о полицейском, сломавшем ребро пенсионерке

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 18:45 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах министерства 13 октября 2025 года рассказал о случаях превышения полицейскими своих полномочий, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что недавно в Алматинской области полицейский при выселении сломал ребро пенсионерке. Они поинтересовались, понес ли данный полицейский наказание.

"В данном случае сотрудник действительно превысил полномочия. Он уволен по отрицательным мотивам. По факту удара не было, он оттолкнул. Это видно на видео. Но в любом случае оценка будет дана в рамках Уголовного кодекса. После завершения проверки мы дадим разъяснение", – заявил в ответ Ержан Саденов.

По его словам, полиция в таких случаях должна обеспечивать общественную безопасность.

"Это сектор частных судебных исполнителей. Когда происходят злостные нарушения или оказывается физическое сопротивление, только в таких случаях полиция должна действовать для обеспечения безопасности. В данном случае был перебор. Поэтому мы проводим проверку не только в отношении сотрудников, но и в целом по организации работы. Результаты обязательно озвучим. Сам сотрудник уже уволен", – повторил глава МВД.

В целом, по его словам, каждый полицейский, который будет грубо нарушать правила и приказы, будет жестко наказан.

Инцидент произошел в Алматинской области, когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры. Процедуру осуществляли представители надзорных органов и судебные исполнители.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
