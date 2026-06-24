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События

Ущерб более 1,2 млрд тенге: в Казахстане заочно арестовали и объявили в розыск главу ТОО

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 10:28 Фото: АФМ РК
Руководителя ТОО "Восток Инжиниринг" объявили в розыск за причинение ущерба государству на 1,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 24 июня 2026 года рассказали, что следствие ведет департамент по Восточно-Казахстанской области. ТОО "Восток Инжиниринг" осуществляло технический надзор в период с 2020 по 2023 год при строительстве семи социально значимых объектов на территории ВКО и области Абай

"В обязанности компании входили контроль объемов, качества и соответствия строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, а также подтверждение фактически выполненных работ при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов водоснабжения и берегоукрепительных сооружений. Несмотря на получение оплаты за оказываемые услуги, должный контроль за строительством не осуществлялся", – сообщили в АФМ.

Отмечается, что руководитель предприятия подписывал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об объемах.

В ходе обыска обнаружены дубликаты печатей и фиктивные акты. Ущерб государству составил более 1,2 млрд тенге.

Руководитель ТОО объявлен в розыск, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В Алматинской области ранее осудили главу СПК, который "заработал" почти 700 млн тенге на "липовом" молоке и налогах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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