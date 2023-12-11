Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области

Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области Фото: скриншот
11 декабря снегопад в Конаеве практически парализовал движение на подъездах к нему. Несмотря на то, что "КазАвтоЖол" распространил предупреждение о том, что на дорогах ожидаются снежные заносы, автомобилисты не отказались от поездок на машине, сообщает Zakon.kz.

Десятки машин скопились при въезде в Конаев после введения ограничения на трассах в Алматинской области.

Автомобилисты зафиксировали затор на видео. Транспорт не может не только выехать на трассу, но и попасть в сам город.



Непростая ситуация на дорогах наблюдается и на трассе Алматы-Талдыкорган.  



Накануне сообщалось, что в Конаеве за сутки выпала половина среднемесячных осадков. Аким города Нурлан Куматаев поручил коммунальным службам города перейти в усиленный режим работы. Автолюбителям рекомендовали незамедлительно перейти на зимнюю резину.

Ограничения ввели на трассах не только в Алматинской области, но и еще в 11 регионах Казахстана.  Подробнее читайте здесь

Читайте также

На ТЭЦ Риддера и Экибастуза восстановили температурный режим
Минэнерго: на ТЭЦ Риддера и Экибастуза восстановили температурный режим
Гололед и мороз: в Актау школьников перевели на дистанционное обучение
Гололед и мороз: в Актау школьников перевели на дистанционное обучение
Суд отказал МВД в заочном аресте ресторатора Орлова
Суд отказал МВД в заочном аресте ресторатора Орлова
Жанель Абдрахманова
Погода Алматинская область Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: