Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области

11 декабря снегопад в Конаеве практически парализовал движение на подъездах к нему. Несмотря на то, что "КазАвтоЖол" распространил предупреждение о том, что на дорогах ожидаются снежные заносы, автомобилисты не отказались от поездок на машине, сообщает Zakon.kz.

Десятки машин скопились при въезде в Конаев после введения ограничения на трассах в Алматинской области.

Автомобилисты зафиксировали затор на видео. Транспорт не может не только выехать на трассу, но и попасть в сам город.









Непростая ситуация на дорогах наблюдается и на трассе Алматы-Талдыкорган.









Накануне сообщалось, что в Конаеве за сутки выпала половина среднемесячных осадков. Аким города Нурлан Куматаев поручил коммунальным службам города перейти в усиленный режим работы. Автолюбителям рекомендовали незамедлительно перейти на зимнюю резину.

Ограничения ввели на трассах не только в Алматинской области, но и еще в 11 регионах Казахстана. Подробнее читайте здесь.