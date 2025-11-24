#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Мощный снегопад парализовал восток Казахстана

заснеженные дороги, машины, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 12:59 Фото: Instagram/bpp_dp_vko
Сильный снегопад парализовал Восточно-Казахстанскую область (ВКО) 24 ноября 2025 года. Видимость на дорогах практически нулевая. В этой связи стражи порядка обратились с предупреждением к жителям региона, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) ВКО опубликовали видео, чтобы наглядно продемонстрировать масштабы природной стихии.

Специалисты подчеркивают, что на дорогах снижена видимость и повышен риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

"В связи с ухудшением погодных условий – резким понижением температуры, осадками, усилением ветра и образованием гололеда – жителям рекомендуется воздержаться от выезда без особой необходимости". Пресс-служба ДП ВКО

Казахстанцев настоятельно просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Тем временем, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на юге страны потеплеет до +18°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
23:38, 11 декабря 2023
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Около тысячи туристов на Эвересте оказались в опасной ловушке из-за мощного снегопада
20:08, 05 октября 2025
Около тысячи туристов на Эвересте оказались в опасной ловушке из-за мощного снегопада
Дожди парализовали Бали
08:47, 10 сентября 2025
Дожди парализовали Бали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: