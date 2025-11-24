Мощный снегопад парализовал восток Казахстана
Фото: Instagram/bpp_dp_vko
Сильный снегопад парализовал Восточно-Казахстанскую область (ВКО) 24 ноября 2025 года. Видимость на дорогах практически нулевая. В этой связи стражи порядка обратились с предупреждением к жителям региона, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) ВКО опубликовали видео, чтобы наглядно продемонстрировать масштабы природной стихии.
Специалисты подчеркивают, что на дорогах снижена видимость и повышен риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
"В связи с ухудшением погодных условий – резким понижением температуры, осадками, усилением ветра и образованием гололеда – жителям рекомендуется воздержаться от выезда без особой необходимости". Пресс-служба ДП ВКО
Казахстанцев настоятельно просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Тем временем, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на юге страны потеплеет до +18°C.
