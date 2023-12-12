Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в четырех городах страны

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Во вторник, 12 декабря, синоптики прогнозируют высокое содержание вредных примесей в воздухе над столицей и тремя городами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей Астаны, Усть-Каменогорска, Семея и Риддера во вторник, 12 декабря. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее из-за усиления морозов школьников девяти городов Казахстана перевели на дистанционное обучение. Читайте также Школьники еще трех городов будут учиться дистанционно Забил палкой: житель Усть-Каменогорска избежал наказания за жестокое убийство собаки Жительницу Атырау осудили за оскорбления в WhatsApp

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