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Школьники еще трех городов будут учиться дистанционно

Школьники еще трех городов будут учиться дистанционно Фото: Zakon.kz
Во вторник, 12 декабря, учащихся школ Петропавловска, Павлодара и Семея перевели на дистанционное обучение из-за плохой погоды, сообщает Zakon.kz.

Из-за ухудшение погоды учеников первой смены школ трех городов отправили на дистанционное обучение, пишет KazInform.

Ученики с первого по четвертый классы первой смены школ Семея останутся по домам и будут учиться онлайн из-за морозов. Столбики термометров упали в городе до -24 градусов.

Так же морозы охватили Павлодар. Здесь также школьников первой смены с нулевого по 11 классы оставили на дистанционном обучении. Здесь температура опустилась до -30.

В Петропавловске похолодало до -36. Школьники всех возрастов остаются сегодня на дистанционной форме обучения.

Накануне стало известно, что учащихся шести городов Казахстана перевели на дистанционное обучение из-за морозов.

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Мария Мельникова
Павлодар Петропавловск Семей
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