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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трех городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трех городах Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В четверг, 7 декабря, синоптики прогнозируют высокое содержание вредных примесей в воздухе над тремя городами страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия ждут 7 декабря жителей и гостей Алматы, Шымкента и Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики предупредили о штормовой опасности, ожидающей жителей 13 регионов страны. В областях ожидается резкое похолодание и туман.

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