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Яркий вьюрок на заснеженных деревьях очаровал казахстанцев

Яркий вьюрок на заснеженных деревьях очаровал казахстанцев Фото: Instagram/kosta.pov
Алматинский фотограф опубликовал серию снимков с певчей птицей семейства вьюрковых, сообщает Zakon.kz.

Сказочные фотографии опубликованы на странице в Instagram 11 декабря 2023 года.

Посмотрите какого красавца удалось сфотографировать. Краем глаза заметил, что в заснеженных деревьях что-то яркое выбивается из общего белого-морозного фона. Сразу достал фотоаппарат и стал ждать момента, когда это "пушистый комочек" покажется", – говорится в описании к публикации.

Комментаторам понравились красочные снимки.

  • Потрясающе. Какой он классный.
  • На сотку не зафиксируешь... Красота зимняя.
  • Чудесный результат! Спасибо!
  • Ну что за красота, – отмечают пользователи.

Вьюрок, или юрок (лат. Fringilla montifringilla) – вид певчих птиц из семейства вьюрковых. Из всех вьюрковых у него наблюдается наиболее выраженное перелетное поведение. Величина вьюрка соответствует величине воробья.

Ранее фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию ночных пейзажей, которые он снял в горах Алматы.

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