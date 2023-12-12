Яркий вьюрок на заснеженных деревьях очаровал казахстанцев
Сказочные фотографии опубликованы на странице в Instagram 11 декабря 2023 года.
Посмотрите какого красавца удалось сфотографировать. Краем глаза заметил, что в заснеженных деревьях что-то яркое выбивается из общего белого-морозного фона. Сразу достал фотоаппарат и стал ждать момента, когда это "пушистый комочек" покажется", – говорится в описании к публикации.
Комментаторам понравились красочные снимки.
- Потрясающе. Какой он классный.
- На сотку не зафиксируешь... Красота зимняя.
- Чудесный результат! Спасибо!
- Ну что за красота, – отмечают пользователи.
Вьюрок, или юрок (лат. Fringilla montifringilla) – вид певчих птиц из семейства вьюрковых. Из всех вьюрковых у него наблюдается наиболее выраженное перелетное поведение. Величина вьюрка соответствует величине воробья.
Ранее фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию ночных пейзажей, которые он снял в горах Алматы.