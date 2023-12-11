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"Везет алматинцам": фотограф поделился кадрами заснеженных гор

"Везет алматинцам": фотограф поделился кадрами заснеженных гор Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию ночных пейзажей, которые он снял в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Невероятные кадры Доценко опубликовал на своей странице в Instagram 11 декабря 2023 года.

"Ночью съездил в горы за сказочными пейзажами. Это было очень красиво. Кстати, сегодня отмечают Международный день гор. Поздравляю вас этими фотографиями".Дмитрий Доценко

Далее он отметил, что алматинцам везет.

"15 минут на авто – и уже в горах, с такими завораживающими видами. Просто сказка!"Дмитрий Доценко

Комментаторы отметили, что даже через монитор ощущается мороз.

  • Величие наших гор.
  • Очень красиво!
  • Декорации природы волшебны.
  • Сказочная красота.
  • Глаз не оторвать, – добавили другие пользователи.

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9 декабря 2023 года Доценко показал снимки заснеженного Алматы. В этом году снег в городе заставил себя ждать.

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