"Везет алматинцам": фотограф поделился кадрами заснеженных гор

Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию ночных пейзажей, которые он снял в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Невероятные кадры Доценко опубликовал на своей странице в Instagram 11 декабря 2023 года.

"Ночью съездил в горы за сказочными пейзажами. Это было очень красиво. Кстати, сегодня отмечают Международный день гор. Поздравляю вас этими фотографиями". Дмитрий Доценко

Далее он отметил, что алматинцам везет.

"15 минут на авто – и уже в горах, с такими завораживающими видами. Просто сказка!" Дмитрий Доценко

Комментаторы отметили, что даже через монитор ощущается мороз.

Величие наших гор.

Очень красиво!

Декорации природы волшебны.

Сказочная красота.

Глаз не оторвать, – добавили другие пользователи.

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9 декабря 2023 года Доценко показал снимки заснеженного Алматы. В этом году снег в городе заставил себя ждать.