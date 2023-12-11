"Везет алматинцам": фотограф поделился кадрами заснеженных гор
Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию ночных пейзажей, которые он снял в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
Невероятные кадры Доценко опубликовал на своей странице в Instagram 11 декабря 2023 года.
"Ночью съездил в горы за сказочными пейзажами. Это было очень красиво. Кстати, сегодня отмечают Международный день гор. Поздравляю вас этими фотографиями".Дмитрий Доценко
Далее он отметил, что алматинцам везет.
"15 минут на авто – и уже в горах, с такими завораживающими видами. Просто сказка!"Дмитрий Доценко
Комментаторы отметили, что даже через монитор ощущается мороз.
- Величие наших гор.
- Очень красиво!
- Декорации природы волшебны.
- Сказочная красота.
- Глаз не оторвать, – добавили другие пользователи.
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9 декабря 2023 года Доценко показал снимки заснеженного Алматы. В этом году снег в городе заставил себя ждать.
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