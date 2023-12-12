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Министр труда прокомментировала повышение пенсии на 9% в Казахстане

Министр труда прокомментировала повышение пенсии на 9% в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах премии "Алтын Сапа" прокомментировала повышение пенсии на 9% в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что президент подписал закон о республиканском бюджете. Документ, по их словам, предусматривает повышение пенсии на 9% – это примерно 10 тысяч тенге. В этой связи они поинтересовались, считает ли министр труда и социальной защиты населения, достаточным такую сумму с учетом роста цен в Казахстане.

Однако в ответ Светлана Жакупова заявила, что законодательно закреплено, что индексация проводится на уровень прогнозируемой инфляции, с опережением 2%.

"9% – это предусмотрено законом о республиканском бюджете, то есть на законодательной основе. Если вдруг какие-либо будут изменения по инфляции, так же на законодательном уровне этот вопрос будет рассматриваться. Более двух миллионов пенсионеров на сегодняшний день. Средний размер пенсии сегодня составляет порядка 120 тысяч. Максимальный размер пенсии составляет более 183 тысяч. Это без учета накопительной пенсионной пенсии. МЗП со следующего года будет равен  85 тыс. тенге. Сравните.", - добавила министр. 

12 декабря Светлана Жакупова прокомментировала вопрос о том, надо ли оценивать повышение числа уволенных, как предпосылку для роста уровня безработицы в Казахстане.

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