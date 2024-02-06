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Законодательство РК

Жакупова осталась министром труда и социальной защиты населения

Жакупова осталась министром труда и социальной защиты населения Фото: primeminister.kz
Светлана Жакупова осталась министром труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.
"Указом главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Светлана Жакупова родилась 16 января 1968 года в Карагандинской области. Окончила в 1991 году Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006 – Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала с должности воспитателя группы продленного дня, учителя начальных классов Каройской начальной школы (1984-1986). В разные годы работала учителем математики средней школы №16, №36 (1991-1995); старшим специалистом, главным специалистом отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (1997-1998); главным специалистом, начальником отдела экономического анализа, замдиректора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (1998-2001).

Также работала директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (2001-2008); и. о. директора, директором Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК (2008-2011); руководителем программ Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии" (2011-2013); вице-министром труда и социальной защиты населения РК (19.08.2013-08.2014); замминистра здравоохранения и социального развития РК (13.08.2014-01.2017).

С января 2017 года по сентябрь 2019 года Светлана Жакупова занимала должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК. 2 сентября стала министром труда и социальной защиты населения.

Ранее Аида Балаева сохранила должность министра культуры и информации.

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