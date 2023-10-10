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Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане

Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в правительстве рассказала, нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Светланы Жакуповой о том, нужны ли будут казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию.

"Если на работе отдел кадров оцифровал его трудовую книжку, и, соответственно, заверил, что он работает, вот его трудовая книжка, и эта информация есть уже в электронной бирже труда, то ему предоставлять эту трудовую книжку не нужно", – сказала в ответ министр.  

При этом она указала на планы ужесточить требование к отделам кадров в этой части. Так как сегодня оцифровка трудовых книжек и электронных трудовых договоров не является их прямой обязанностью.

"На сегодняшний день у нас эти нормы есть. Но не обязаны, а имеют право. Мы, конечно же, хотим ужесточить эту норму, в плане того, чтобы защитить права наших казахстанцев, потому что многие у нас электронные трудовые договоры даже не заключают. Поэтому если бы в трудовом кодексе появилась норма, что электронный трудовой договор обязателен, и в нем все данные должны соответствовать действительности, тогда бы мы пришли даже к тому, что не было бы зарплат в конвертах. А это сегодня существует и есть", – резюмировала Светлана Жакупова. 

10 октября министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова озвучила условия выплат для шахтеров, желающих перейти на более легкие условия труда после 55 лет.

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