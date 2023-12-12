Когда в Астане решат проблему трехсменного обучения

В Астане построят 24 комфортные школы, которые будут соответствовать современным стандартам. Это позволит решить проблему переполненных классов и "тресхменок", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проблема переполненных классов в существующих школах и трехсменного обучения актуальна на сегодня, наверное, для большинства регионов страны, включая столицу. В Астане к острой нехватке ученических мест привело стремительное развитие города, плотная застройка жилищными комплексами и приток людей.

В связи с этим глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и реализовать Национальный проект "Комфортная школа". Родители вместе с детьми давно ждали этого момента, потому что вопрос касался уже не только доступности образования, но и его качества. В рамках реализации проекта каждый казахстанский школьник получит достойные условия для обучения и всестороннего развития.

Фото: акимат Астаны

Так, в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" в Астане с 2023 по 2025 планируют ввести в эксплуатацию 24 школы на 88 800 мест.

Надо отметить, что национальный проект "Комфортная школа" нацелен на системное решение проблемы нехватки ученических мест, ликвидацию аварийных и трехсменных школ. Он предусматривает введение в эксплуатацию школ нового формата. Школы будут спроектированы уже с готовыми лабораториями, мастерскими, компьютерными классами и предметными кабинетами. Проект направлен на создание комфортной и безопасной образовательной среды в организациях среднего образования.

Фото: акимат Астаны

Проекты школ будут иметь современный интерьер. Планируется, что в школах будут разделительные блоки для младших и старших классов с собственными спортзалами и столовыми. Кроме того, в школах установят личные шкафчики для хранения учебников. Это позволит разгрузить рюкзак ученика. Школы будут обеспечены системами видеонаблюдения и безопасности. А двери в блоках и кабинетах будут автоматически блокироваться в случае террористической угрозы.

Предполагается, что школы обеспечат интернетом со скоростью 100 Мбит/с. А у самих учителей должны быть рабочие места.

Фото: акимат Астаны

При этом все школы должны быть адаптированы для детей с особыми потребностями. Заслуживает внимания также то, что школы обеспечат для этих целей лифтами.

В школах будут кабинеты "Интеллектум" для интеллектуальных игр.

Помимо учебных лабораторий по физике, химии и биологии, планируется обеспечить школы STEM-лабораториями (Science, Technology, Engineering, Mathematics), где можно проводить универсальные исследования. Например, в аналогичных лабораториях в частных школах дети могут изучить работу 3D-принтеров, лазерно-гравировальных станков, погодной станцией и даже электрических цепей.

Фото: акимат Астаны

Предусмотрены также лаборатории для изучения нанотехнологий и биотехнологий.

Отдельно в школах предусмотрят кабинеты робототехники. В каждом учебном кабинете предусматривается установка touch/led экрана.

Помимо обычных библиотек, в школах будут электронные библиотеки. А на каждом этаже обустроят коворкинг-зоны для чтения и досуга.

Отдельного внимания заслуживает то, что школы планируют обеспечить учебными партами-"трансформерами", которые можно регулировать по величине. На каждом этаже установят питьевые фонтанчики.

Фото: акимат Астаны

Что касается мастерских, то там будут созданы все условия, чтобы дети могли изучить ремесло швеи, кулинара, плотника. Также будут кабинет гончарного мастерства и визуального искусства.

Фото: акимат Астаны

Территории школ также заслуживают отдельного упоминания. Комфортные школы обеспечат волейбольными, футбольными, баскетбольными площадками и даже теннисными кортами.

Фото: акимат Астаны

Планируется, что ход строительства школ можно будет отслеживать в режиме видеотрансляции.

Все школы обеспечат парковками, к ним проложат дороги. Примечательно, что при проектировании школы разделят на пять климатических зон.

На сегодня в Астане насчитывается 171 школы с общим контингентом обучающихся 261 128 детей, из них 101 государственных, 63 частных и семь республиканских школ. Все государственные общеобразовательные школы столицы оснащены интернетом со скоростью выше 100 мбит/сек.

Фото: акимат Астаны

В текущем учебном году в Астане откроют еще семь школ. Эти школы расположены на пересечении улиц Карасай батыра и Буланты, на пересечении проспекта Туран и улицы №24. Также на территории действующих школ построят новые корпуса: в ж/м Кирпичный, ул. Тархана, 16, ул. Таха Хусейна, 5/1, ул. Каркабат, 17, пр. Кабанбай батыра, 9/1. Ранее в начале учебного года открылись четыре школы.

Акимат города утвердил 20 земельных участков для строительства школ в 2024-2026 годах.

Всего до 2027 года планируется построить 80 школ на более чем 200 тыс. ученических мест (в две смены). Эти меры позволят исключить не только нынешнюю перегруженность школ, но и решить проблему с нехваткой ученических мест в будущем. Учебными заведениями охватят все районы города, в том числе и жилые массивы.

Новые школы – это не просто строительство. Это инвестиция в будущее, которая формирует основу для развития молодого поколения, предоставляя им широкие возможности для обучения и роста. Родители и дети с нетерпением ждут открытия новых школ – с полной уверенностью, что эти места станут пространством для вдохновения, открытий и успешного обучения.