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Новые школы в Жамбылской области решат проблему трехсменного обучения

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 22:34 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В этом году в Жамбылской области откроют 19 новых школ, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата области, открытие такого количества школ в этом году позволит решить проблему:

  • двух аварийных;
  • четырех трехсменных;
  • трех ветхих;
  • 10 школ с дефицитом ученических мест.

Об этом на августовской конференции педагогов на тему "Цифровые инновации в образовании" рассказал глава региона Ербол Карашукеев.

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 22:34

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также стало известно, что в этом году на развитие сферы образования предусмотрено 319,2 млрд тенге. Выделены средства на строительство 41 объекта образования, в том числе 12 школ в рамках национального проекта "Комфортная школа".

"Работы должны быть выполнены качественно и в срок. Перед управлениями образования и строительства, акимами Тараза и районов поставлена задача усилить контроль за ходом строительно-ремонтных работ".Ербол Карашукеев
Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 22:34

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

13 августа аким Жамбылской области рассказал Токаеву об успехах региона.

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