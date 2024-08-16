Новые школы в Жамбылской области решат проблему трехсменного обучения
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В этом году в Жамбылской области откроют 19 новых школ, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы акимата области, открытие такого количества школ в этом году позволит решить проблему:
- двух аварийных;
- четырех трехсменных;
- трех ветхих;
- 10 школ с дефицитом ученических мест.
Об этом на августовской конференции педагогов на тему "Цифровые инновации в образовании" рассказал глава региона Ербол Карашукеев.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Также стало известно, что в этом году на развитие сферы образования предусмотрено 319,2 млрд тенге. Выделены средства на строительство 41 объекта образования, в том числе 12 школ в рамках национального проекта "Комфортная школа".
"Работы должны быть выполнены качественно и в срок. Перед управлениями образования и строительства, акимами Тараза и районов поставлена задача усилить контроль за ходом строительно-ремонтных работ".Ербол Карашукеев
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
13 августа аким Жамбылской области рассказал Токаеву об успехах региона.
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