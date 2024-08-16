Новые школы в Жамбылской области решат проблему трехсменного обучения

В этом году в Жамбылской области откроют 19 новых школ, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата области, открытие такого количества школ в этом году позволит решить проблему:

двух аварийных;

четырех трехсменных;

трех ветхих;

10 школ с дефицитом ученических мест.

Об этом на августовской конференции педагогов на тему "Цифровые инновации в образовании" рассказал глава региона Ербол Карашукеев.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также стало известно, что в этом году на развитие сферы образования предусмотрено 319,2 млрд тенге. Выделены средства на строительство 41 объекта образования, в том числе 12 школ в рамках национального проекта "Комфортная школа".

"Работы должны быть выполнены качественно и в срок. Перед управлениями образования и строительства, акимами Тараза и районов поставлена задача усилить контроль за ходом строительно-ремонтных работ". Ербол Карашукеев

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

13 августа аким Жамбылской области рассказал Токаеву об успехах региона.