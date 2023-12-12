Роман Скляр гарантирует, что проблем в отопительном сезоне не будет

Заместитель премьер-министра Роман Скляр на брифинге в правительстве 12 декабря 2023 года рассказал, могут ли жители регионов, где были проблемы с отоплением не бояться, что останутся без тепла зимой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр рассказал, сколько средств вложено на ремонт ТЭЦ и теплосетей.

Между тем журналисты поинтересовались, гарантирует ли он, что казахстанцы, проживающие в регионах, где были проблемы с отоплениям в минувшие выходные, не останутся без тепла до конца зимы.

"Я гарантирую. Та же Экибастузская ТЭЦ. Во многих СМИ, я читаю, что произошла трагедия, еще одна или коллапс коммунальный. Ничего, ответственно заявляю, такого не произошло. Вода разлилась по одному из двух цехов. Тем не менее, запасы на станции были. Оборудование работало, котлы сразу же зажгли в считанные минуты. КПД – коэффициент полезного действия, в сравнении с прошлым отопительным сезоном вырос. Если давал 35 гикокалорий, сейчас дает 100 гикокалорий. Поэтому уверенно об этом говорю", – заявил Роман Скляр.

При этом он напомнил, что за надежность ТЭЦ и сетей отвечает не только он и министр энергетики, но в первую очередь, руководители данных предприятий вплоть до уголовной ответственности, а также руководители местных исполнительных органов.

"Мы все за это ответственны и уделяем большое внимание. Все средства, которые мы вложили в реконструкцию объектов, теплосетей, ТЭЦ, тоже видны. Мы посещали, я сам выезжал, глава государства посещал некоторые объекты, мы видели, как проходила работа. В кратчайшие сроки ее сделали. Поэтому надежность энергоисточников, тепловых сетей в текущем отопительном сезоне гораздо выше, нежели в прошлом", – резюмировал Скляр.

12 декабря министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуации на энергообъектах, где случились "технологические нарушения".

