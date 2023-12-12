15 авто застряли на трассе в Абайской области из-за непогоды

15 автомобилей стали заложниками непогоды на трассе в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

На трассах республиканского и местного значения Абайской области участились поломки большегрузов. Причиной этому стало топливо, которым заправляют транспортные средства. В полиции напомнили, что для автомашин с дизельным топливом выезд за пределы населенных пунктов вовсе запрещен. Однако стражи порядка, инспектируя трассы области в разных направлениях, периодично сталкиваются с водителями, оказавшимися на дороге с замершим бензобаком.

Буквально сегодня, 12 декабря, в Аягозском районе помощь полицейских понадобилась сразу нескольким участникам дорожного движения. Сотрудники роты патрульной полиции на 922 км помогли водителю, которому пришлось задержаться на трассе из-за замершего дизельного топлива.

На 945 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск в том же направлении продолжить движение не смогла еще одна фура с дизельным топливом.

"Так, сотрудники роты патрульной полиции в условиях непогоды оказали помощь более чем 15 водителям. Работа в данном направлении находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Абай", – говорится в сообщении.

В связи с резким похолоданием полицейские рекомендуют автолюбителям ограничить свои поездки. И перед выездом на дальние расстояния проверить автомобиль на его техническую исправность.

Ранее в "КазАвтоЖол" сообщили об ограничениях для движения транспорта в 11 областях Казахстана.

