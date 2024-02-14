Колонну из более чем 500 автомобилей сопроводила полиция по трассе в Абайской области

Во время непогоды на трассе в Абайской области застряли сотни автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, из-за бушующей непогоды на автодорогах области складывается непростая ситуация.

"На трассе Омск – Майкапчагай колонна автотранспорта растянулась на несколько километров в ожидании разового пропуска, чтобы под сопровождение сотрудников полиции и специальной техники выехать в направлении областного центра. Более 500 водителей ожидали разрешения, из которых 232 грузовика и 338 легковушек", – говорится в сообщении.

Полицейские помогли водителям и организовали для них горячий чай. Напиток они разносили, обходя водителей в колонне. По истечению нескольких часов колонна была благополучно сопровождена до Семея.

Аналогичная ситуация произошла на участке дороги Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское неподалеку от села Верхние Таинты.





"Сотрудники ДЧС ВКО и полиции произвели сопровождение до села Таргын 15-ти легковых автомобилей и 30 человек, из них 4 детей. Далее автомобили самостоятельно продолжили движение", – говорится в сообщении ДЧС ВКО.

Ранее сообщалось, что движение авто ограничили из-за непогоды на трассах в 13 областях Казахстана.



