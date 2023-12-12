В ВКО из-за перепадов погоды на реках взрывают лед

В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области из-за перепадов погоды на реках начали дробить лед, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу "Казгидромет" на территории Восточно-Казахстанской области во второй половине декабря ожидается частая смена погодных условий. Прогнозируются сильный снегопад, метель и мороз.



В связи с этим на реках начался процесс образования ледового покрова, сопровождающийся шугоходом. В результате стеснения русла шугой на реках возможно образование зажоров, сопровождающихся резким подъемом уровня воды.

В целях недопущения заторов местные исполнительные органы совместно с ДЧС Восточно-Казахстанской области начали промывку водопропускных сооружений, а также профилактические взрывные работы по ликвидации создавшегося ледового затора в поселке Горная Ульбинка Глубоковского района, который образовался на реке в результате резкого понижения температурного фона.

Отметим, в трех городах и девяти областях на 13 декабря объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными морозами.

