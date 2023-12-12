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Мороз до -40, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде областей Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В трех городах и девяти областях на 13 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз -27-29.

В Конаеве ночью ожидается сильный мороз -25-27.

В Алматы ночью сильный мороз -23-25, 14 декабря ночью сильный мороз – -25-27.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, на большей части области 15-20, на юге, востоке области порывы 23 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе Улытауской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный на юге области 15-20 м/с.

На юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный на юге области 15-20 м/с.

На западе, востоке Мангистауской области сохраняется на дорогах гололедица. На востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на большей части области порывы 15-20, на западе, востоке области временами 23-28 м/с. Ночью на востоке области ожидается сильный мороз -20. В Актау сохраняется на дорогах гололедица. Ветер восточный порывы 15-20, временами 23 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, низовая метель. В Таразе ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -33-35, очень сильный мороз.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области порывы 18 м/с.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз -40.

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