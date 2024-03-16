Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как взрывают лед на реках, показали спасатели ВКО

В ВКО взрывают лед на реках, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 14:22 Фото: видео ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области продолжают взрывать лед на реках в рамках противопаводковых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся на реке Бухтарма в районе села Тургусун. ​Дробление льда охватило 20 тыс. м².

"Эти работы помогут предупредить образование ледовых заторов. В целом, работы ведутся согласно плану противопаводковых мероприятий", – отметил Куатбек Кенжебекулы, заместитель начальника ДЧС ВКО.


В ДЧС отметили, что обстановка в области на сегодняшний день стабильная, проводится постоянный мониторинг. 

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что 10 регионов Казахстана находятся в зоне повышенного риска паводков: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Жетысуская области.

Читайте также

Полицейские и охранники спасли жителя Рудного от обморожения
Полицейские и охранники спасли мужчину от обморожения в Рудном
Пять строительных объектов снесли в Мангистауской области
Пять строительных объектов принудительно снесли в Мангистауской области
кран, вода
В Акмолинской области в 2025 году доступ населения к услугам водоснабжения составит 100%
Тамила Языкова
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
бизнесмен найден мертвым
Бизнесмен Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: