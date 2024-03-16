Как взрывают лед на реках, показали спасатели ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжают взрывать лед на реках в рамках противопаводковых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся на реке Бухтарма в районе села Тургусун. ​Дробление льда охватило 20 тыс. м².

"Эти работы помогут предупредить образование ледовых заторов. В целом, работы ведутся согласно плану противопаводковых мероприятий", – отметил Куатбек Кенжебекулы, заместитель начальника ДЧС ВКО.





В ДЧС отметили, что обстановка в области на сегодняшний день стабильная, проводится постоянный мониторинг.

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что 10 регионов Казахстана находятся в зоне повышенного риска паводков: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Жетысуская области.

