Синоптики рассказали, когда ослабнут морозы в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, но морозы постепенно начнут отступать.
"Центр арктического антициклона установится над востоком Казахстана, в связи с чем здесь будут сохраняться низкие, морозные температуры", – рассказали синоптики.
15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег. На западе, юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра, низовая метель, в горных районах – туманы, на западе республики – пыльная буря.
Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью:
- на западе до -5-15°,
- на северо-западе и в центре до -10-25°,
- на севере до -17-28°,
- на юге до -5-18°,
- на юго-востоке до -10-25°,
- на востоке Казахстана сохраняются морозы -30-40°.
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