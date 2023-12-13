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Синоптики рассказали, когда ослабнут морозы в Казахстане

Синоптики рассказали, когда ослабнут морозы Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, но морозы постепенно начнут отступать.

"Центр арктического антициклона установится над востоком Казахстана, в связи с чем здесь будут сохраняться низкие, морозные температуры", – рассказали синоптики. 

15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег. На западе, юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра, низовая метель, в горных районах – туманы, на западе республики – пыльная буря.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью:

  • на западе до -5-15°,
  • на северо-западе и в центре до -10-25°,
  • на севере до -17-28°,
  • на юге до -5-18°,
  • на юго-востоке до -10-25°,
  • на востоке Казахстана сохраняются морозы -30-40°.

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