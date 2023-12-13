Вторичное жилье подешевело на 5% в Казахстане

Вторичное жилье в Казахстане подешевело на 5,4% за год. Стоимость аренды в целом по стране также снизилась, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 13 декабря, по итогам ноября 2023 года стоимость недвижимости на вторичном рынке снизилась на 5,4%. Аренды подешевела на 0,9% в целом по стране.

При этом новые квартиры в Казахстане выросли в цене на 3,2% за год. Для сравнения, инфляция за то же время составила 10,3%.

Квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Павлодаре (+14,8%), Петропавловске (+10,6%) и Актау (+10%). В Караганде цены остались такими же, как в прошлом году, а в Шымкенте (-4,3%) и Кокшетау (-6,3%) даже снизились. В целом по стране один квадратный метр нового жилья стоит 492 тыс. тенге. Дороже всего новые квартиры сейчас в Астане, дешевле всего – в Жезказгане.





Инфографика Finprom.kz

Вторичное жилье подешевело в Астане, Алматы, Караганде, Уральске и Конаеве, а в Усть-Каменогорске его стоимость не изменилась за год. Квартиры в старых домах стали стоить дороже в Кызылорде (+7,8%), Семее (+8,3%) и Атырау (+11,8%). Один "квадрат" на вторичном рынке стоит 493,6 тыс. тенге. "Вторичка" дороже всего в Алматы, дешевле всего – в Кокшетау.



Стоимость аренды жилья снизилась в Алматы и Туркестане, осталась прежней в Павлодаре и выросла в трех городах – Жезказгане, Караганде и Кокшетау. В среднем по стране аренда обходится в 4,8 тыс. тенге за квадратный метр. Самая дорогая аренда – в Алматы, наиболее дешевая – в Таразе.

"На 11 декабря 2023 года, по данным Numbeo, стоимость квартиры в центре города в Казахстане составляет 1,4 тыс. долларов США за 1 м² – один из самых низких показателей среди стран СНГ, участвующих в рейтинге", – отмечает Finprom.

О том, будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане, читайте здесь.