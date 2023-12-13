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На какие маршруты выйдут новые автобусы в Алматы

На какие маршруты выйдут новые автобусы в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Новые автобусы запустят на семи маршрутах в Турксибском районе Алматы до конца 2023 года, сообщает Zakon.kz.
"В Турксибском районе Алматы до конца текущего года года будет обновлен подвижной состав на семи маршрутах: №8, 13, 17, 38, 46, 47, 69, 130. Это будет сделано по мере поступления новых автобусов", – сообщил аким района Бахытжан Акжаров на брифинге РСК.

Также запущен новый автобусный маршрут №9 от микрорайона Кайрат до станции метро "Райымбек батыр". Всего курсирует восемь автобусов на маршруте.

Ранее стало известно, что еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы. 

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