На какие маршруты выйдут новые автобусы в Алматы

Новые автобусы запустят на семи маршрутах в Турксибском районе Алматы до конца 2023 года, сообщает Zakon.kz.

"В Турксибском районе Алматы до конца текущего года года будет обновлен подвижной состав на семи маршрутах: №8, 13, 17, 38, 46, 47, 69, 130. Это будет сделано по мере поступления новых автобусов", – сообщил аким района Бахытжан Акжаров на брифинге РСК.

Также запущен новый автобусный маршрут №9 от микрорайона Кайрат до станции метро "Райымбек батыр". Всего курсирует восемь автобусов на маршруте.

Ранее стало известно, что еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы.