Новые автобусы выйдут на один из главных маршрутов в Алматы

В Алматы обновили автобусы и сократили интервал на 126 маршруте. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

По данным ведомства, с 14 марта на маршруте № 126 сообщением "Каирбекова/Жибек жолы – Диспетчерский пункт" обновлены автобусы и увеличено количество подвижных единиц.



"В целях обеспечения регулярности и сокращения планируемого интервала с 20 до 6 минут, Управлением городской мобильности принято решение выпустить на маршрут 25 автобусов вместо 8". Пресс-служба акимата Алматы

Новые автобусы марки оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов. Также салон оборудован информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты.

"При этом высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов и в резервный состав автопарка "АлматыЭлектроТранс", – уточнили специалисты.

12 марта 2024 года в акимате рассказали, что обновлены автобусы и увеличено количество подвижных единиц на маршрутах №16 и №50.