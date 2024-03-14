Новые автобусы выйдут на один из главных маршрутов в Алматы
По данным ведомства, с 14 марта на маршруте № 126 сообщением "Каирбекова/Жибек жолы – Диспетчерский пункт" обновлены автобусы и увеличено количество подвижных единиц.
"В целях обеспечения регулярности и сокращения планируемого интервала с 20 до 6 минут, Управлением городской мобильности принято решение выпустить на маршрут 25 автобусов вместо 8".Пресс-служба акимата Алматы
Новые автобусы марки оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов. Также салон оборудован информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты.
"При этом высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов и в резервный состав автопарка "АлматыЭлектроТранс", – уточнили специалисты.
12 марта 2024 года в акимате рассказали, что обновлены автобусы и увеличено количество подвижных единиц на маршрутах №16 и №50.