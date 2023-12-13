Космонавт-испытатель впечатлил подписчиков подборкой снимков
Фото: phxere
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев в очередной раз порадовал подписчиков новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.
"Наша планета – самый талантливый художник. Для вас новая подборка космических снимков", – говорится в описании к публикации.
Комментаторы сразу же отреагировали и оставили ряд отзывов:
- Как прекрасен наш дом. Ураган смотрится впечатляюще.
- Впечатляюще! Наша планета таит много загадок.
- Спасибо за возможность посмотреть на нашу Землю.
- Какой вы счастливый человек. Каждый день смотрите на эту красоту и наслаждаетесь.
- Такая красивая планета.
- Какие циклоны там колбасятся.
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