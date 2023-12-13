Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Космонавт-испытатель впечатлил подписчиков подборкой снимков

Космонавт-испытатель впечатлил подписчиков подборкой снимков Фото: phxere
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев в очередной раз порадовал подписчиков новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

"Наша планета – самый талантливый художник. Для вас новая подборка космических снимков", – говорится в описании к публикации.

Комментаторы сразу же отреагировали и оставили ряд отзывов:

  • Как прекрасен наш дом. Ураган смотрится впечатляюще.
  • Впечатляюще! Наша планета таит много загадок.
  • Спасибо за возможность посмотреть на нашу Землю.
  • Какой вы счастливый человек. Каждый день смотрите на эту красоту и наслаждаетесь.
  • Такая красивая планета.
  • Какие циклоны там колбасятся.

Материал по теме

"Космическая отрасль учит тому, что нет ничего невозможного": как Казахстан сегодня изучает космос

7 декабря 2023 года стало известно, что Иран осуществил успешный запуск новой биокапсулы за пределы атмосферы Земли. Новая биокапсула весом 500 кг была запущена на высоту 130 км с помощью ракеты-носителя Salman. Эта капсула была разработана в рамках реализации дорожной карты по отправке человека в космос.

Читайте также

Пыльная буря и метель: прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря
Пыльная буря и метель: прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря
Что нужно делать, чтобы не замерз водопровод – совет от акима Караганды
Что нужно делать, чтобы не замерз водопровод – совет от акима Караганды
Из-за непогоды Китай не принимает грузы из Казахстана
Из-за непогоды Китай не принимает грузы из Казахстана
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: