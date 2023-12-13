Космонавт-испытатель впечатлил подписчиков подборкой снимков

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев в очередной раз порадовал подписчиков новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

"Наша планета – самый талантливый художник. Для вас новая подборка космических снимков", – говорится в описании к публикации.

Комментаторы сразу же отреагировали и оставили ряд отзывов:

Как прекрасен наш дом. Ураган смотрится впечатляюще.

Впечатляюще! Наша планета таит много загадок.

Спасибо за возможность посмотреть на нашу Землю.

Какой вы счастливый человек. Каждый день смотрите на эту красоту и наслаждаетесь.

Такая красивая планета.

Какие циклоны там колбасятся.

7 декабря 2023 года стало известно, что Иран осуществил успешный запуск новой биокапсулы за пределы атмосферы Земли. Новая биокапсула весом 500 кг была запущена на высоту 130 км с помощью ракеты-носителя Salman. Эта капсула была разработана в рамках реализации дорожной карты по отправке человека в космос.