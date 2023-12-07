Иран успешно запустил в космос биокапсулу

Иран на ракете Salman успешно запустил в космос биокапсулу, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Tasnim, носителем капсула была выведена на высоту около 130 км.

Отмечается, что капсула является одним из компонентов программы по отправке человека в космос. Сам проект реализовывали за счет ресурсов Организации аэрокосмической промышленности, которая подчиняется Министерству обороны исламской республики.

В рамках проекта в конце 2013-го и начале 2014 года Иран запускал биокапсулы, на борту которых находились обезьяны. Для приматов оба космических путешествия завершились благополучно, они вернулись на Землю живыми.

Ранее сообщалось, что первый из пяти спутников-шпионов для Южной Кореи успешно вывела на орбиту Земли ракета Falcon 9 от компании SpaceX. Космический объект будет поставлять данные о КНДР властям Южной Кореи.