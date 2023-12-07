Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Иран успешно запустил в космос биокапсулу

Иран запустил в космос биокапсулу Фото: pixabay
Иран на ракете Salman успешно запустил в космос биокапсулу, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Tasnim, носителем капсула была выведена на высоту около 130 км.

Отмечается, что капсула является одним из компонентов программы по отправке человека в космос. Сам проект реализовывали за счет ресурсов Организации аэрокосмической промышленности, которая подчиняется Министерству обороны исламской республики.

В рамках проекта в конце 2013-го и начале 2014 года Иран запускал биокапсулы, на борту которых находились обезьяны. Для приматов оба космических путешествия завершились благополучно, они вернулись на Землю живыми.

Ранее сообщалось, что первый из пяти спутников-шпионов для Южной Кореи успешно вывела на орбиту Земли ракета Falcon 9 от компании SpaceX. Космический объект будет поставлять данные о КНДР властям Южной Кореи.

Читайте также

ХАМАС заявил о тысячах людей под завалами
ХАМАС заявил о тысячах людей, которые находятся под завалами в секторе Газа
исследование
Ученые научились оценивать, какой из органов человека выйдет из строя первым
миллиардер
Маск выступил против новой финпомощи, США помогут Киеву строить укрытия 3D-принтерами – ситуация в Украине
Елена Беляева
Иран
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: