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Пыльная буря и метель: прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря

Пыльная буря и метель: прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние холодный северо-западный антициклон, с которым сохраняется морозная погода преимущественно без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны ожидается снег, на юге, юго-востоке – низовая метель. На юге, востоке Атырауской, на востоке Мангистауской областей ожидается пыльная буря, на юге, в горных районах Жамбылской области – туман", – рассказали синоптики. 

По Казахстану прогнозируется усиление ветра.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской областей сохраняется очень сильный мороз -33-38°С, в центре, горных районах Жетысуской области – -31-36°С.

На горных перевалах Туркестанской, северо-востоке Жамбылской области синоптики прогнозируют временами очень сильный ветер – 30 м/с и более.

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