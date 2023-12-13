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Столичные волонтеры согревают горожан горячим чаем с бауырсаками

Столичные волонтеры согревают горожан горячим чаем с бауырсаками Фото: пресс-служба акимата Астаны
Несмотря на сильный мороз, столичные волонтеры вышли угощать замерзших астанчан бесплатным горячим чаем с бауырсаками. Проводятся такие акции ежегодно с наступлением сильных холодов, передает официальный сайт акимата Астаны.

В преддверии Дня Независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом "10 добрых дел". Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Волонтеры Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" организовали акцию чтобы угостить чаем пассажиров, ожидающих общественный транспорт, прохожих, делающих покупки в уличных торговых палатках и водителей автобусов.

Стоит отметить, что "согревающая" акция продлится до конца зимы.


Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Стартовала наша традиционная акция, которая проводится ежегодно в самые холодные дни в нашем городе. В ходе акции волонтеры раздают бесплатно горячий чай и бауырсаки всем жителям нашего города преимущественно в самых густонаселенных местах и тем, кто работает на улице, стоят на остановках", - рассказал волонтер Давид Шарипов.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.

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