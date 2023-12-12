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10 добрых дел: как волонтеры помогают жителям Астаны в морозы

10 добрых дел: как волонтеры помогают жителям Астаны в морозы Фото: gov.kz
В связи с морозами и ухудшением погодных условий столичные волонтеры раздали горячий чай и бауырсаки горожанам. Они обходили остановочные комплексы, заходили в салоны автобусов, чтобы угостить кондукторов, водителей и пассажиров, передает официальный сайт акимата Астаны.

В преддверии Дня Независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом "10 добрых дел". Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.

Так, в морозные дни волонтеры угостили прохожих горячим чаем и бауырсаками.

"Сейчас в городе мороз усиливается. Отменены занятия в школах. Такими добрыми поступками мы создаем теплую, дружелюбную атмосферу вокруг, учим молодых помогать ближним. Акция будет проводиться на протяжении всего зимнего периода, мы призываем всех присоединиться и оказывать помощь нуждающимся", – призвал волонтер Айзат Али.

Волонтеры также призвали автовладельцев подвозить бесплатно женщин с маленькими детьми.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.

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