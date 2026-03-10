Нулевая видимость и снежные заносы: непогода дошла до нового региона Казахстана

Полиция Карагандинской области выступила с серьезной просьбой к участникам дорожного движения. Стражи порядка настоятельно призывают водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильного бурана, сообщает Zakon.kz

Известно, что 10 марта 2026 года в области разыгрался буран с практически нулевой видимостью. Из-за ухудшения погодных условий на ряде автодорог республиканского и областного значения временно введены ограничения на движение всех видов транспорта.

Также сотрудников полиции перевели на усиленный режим несения службы.

"В настоящее время проводится проверка дорог по всем направлениям. На отдельных участках видимость значительно снижена. Кроме того, на трассах имеются авто, оказавшиеся в снежном плену. В этой связи призываем водителей воздержаться от дальних поездок до стабилизации погодных условий". Командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов

Департамент полиции (ДП) призывает жителей строго соблюдать меры безопасности.

"При резком ухудшении погодных условий рекомендуется отложить дальние поездки, а перед выездом обязательно уточнять официальную информацию об открытии или закрытии автодорог". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Непогода бушует и в Астане. В связи с этим в столице Казахстана принят ряд мер безопасности: часть школьников перевели на дистанционное обучение, а на некоторых трассах ограничили движение.