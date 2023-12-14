Полицейские обратились к казахстанцам

Полицейские призывают казахстанцев соблюдать закон и порядок, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые граждане, в последнее время участились акты вандализма, хулиганства, порчи чужого имущества, которые совершаются в особо дерзкой форме на улицах и в других общественных местах. В этой связи, разъясняю, что особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, влечет уголовную ответственность по статье 293 Уголовного кодекса и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет", – сказал заместитель председателя КАП МВД РК Алибек Кениспаев.

По всем таким фактам органами внутренних дел обеспечивается реагирование с регистрацией уголовных дел и проведением досудебного расследования. В текущем году по указанной статье зарегистрировано порядка 1,5 тысяч уголовных дел. Виновные лица привлекаются к установленной законом ответственности.



"Также обращаю внимание, что уголовным и административным законодательством предусматривается отдельная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", – сказал Кениспаев.

В случае уничтожения или повреждения чужого имущества, в результате которого причинен значительный ущерб (ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель), виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 202 Уголовного кодекса, которая также предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. В случае, если указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, виновные лица привлекаются к ответственности по статье 147-1 Кодекса об административных правонарушениях, по которой может быть назначено наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 15 суток, при совершении повторного нарушения предусматривается административный арест до 30 суток.

"Поэтому призываю граждан соблюдать закон и порядок, о всех фактах вандализма, хулиганства, порчи чужого имущества незамедлительно сообщать в органы внутренних дел", — резюмировал он.

Ранее минэкологии обратилось к казахстанцам с просьбой.