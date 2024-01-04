Полицейские обратились к казахстанцам

Полицейские призывают казахстанцев не передавать свои мобильники посторонним, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, на сегодняшний день растет количество преступлений с использованием мобильных телефонов. Мошенники, используя различные уловки, просят одолжить гаджет у доверчивых граждан и за короткое время успевают осуществить свои преступные деяния.

В первом случае преступники под разными предлогами просят мобильный телефон и через установленные банковские приложения оформляют на его имя кредиты или незаконно распоряжаются деньгами на его счету. К сожалению, такие преступления часто совершают знакомые и близкие люди потерпевших, которым они доверяют.

"1 января работник одного из ТОО города Актобе взял мобильный телефон своего коллеги и через его банковское приложение перевел на свой счет более 300 тысяч тенге. В ходе расследования подозреваемый свою вину признал и сообщил, что деньги потратил на свои нужды", – рассказали в МВД РК.

Во втором случае неизвестные лица под разными предлогами просят дать телефон у потерпевших и убегают.

"3 января в одном из кафе неизвестный мужчина попросил мобильный телефон одного из посетителей для срочного звонка. Затем злоумышленник скрылся с телефоном стоимостью более 70 тысяч тенге. Сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Свою вину он признал и сообщил, что телефон продал неизвестному лицу за 11 тысяч тенге", – сообщили в МВД.

Отмечается, что по обоим фактам возбудили уголовные дела, ведутся расследования.

Ранее Министерство внутренних дел сделало очередное предупреждение казахстанцам.