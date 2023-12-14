Ботанический сад Алматы выступил с заявлением

14 декабря 2023 года администрация Ботанического сада Алматы поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных людей, которые подарили оранжерее 8 тепловых пушек, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение они опубликовали на странице в Instagram.

"Спасибо всем, кто принял участие в сборе средств на их приобретение, объявленном волонтерами. Также спасибо нашим сотрудникам производственно-хозяйственного отдела, которые смогли обеспечить строительство временного купола над пальмами и наладить систему обогрева. Все было сделано очень быстро и своевременно, успели до наступления холодов. Благодаря вам и нашим сотрудникам у пальм увеличились шансы благополучно пережить зиму". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Также отмечено, что сотрудники оранжереи, как и в прошлом году, будут вести уходовые работы и постоянный мониторинг за состоянием пальм, а техническая службы будет обеспечивать необходимые условия содержания растений.

"На фото можно увидеть, как выглядят пальмы в эти морозные дни. Фото сделаны нашей технической службой, доступ в помещение с пальмами ограничен, чтобы лишний раз не нарушать герметичность укрытия и снизить теплопотери". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Материал по теме Когда завершат реконструкцию оранжереи ботанического сада в Алматы

В октябре 2023 года администрация сада заявляла, что пальмы могут не пережить ближайшие заморозки. Строительная компания, которая должна была реконструировать оранжерею, сорвала все сроки и отказывается от проведения работ.