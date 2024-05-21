Ботанический сад Алматы заявил о критической ситуации

Администрация Главного Ботанического сада Алматы рассказала о ситуации, связанной с реконструкцией оранжереи. По данным специалистов, положение критическое и они обращаются за помощью, сообщает Zakon.kz.

Предыстория и заявление о помощи опубликованы на странице сада в Instagram 21 мая 2024 года.

На территории сада расположен оранжерейно-тепличный комплекс, который состоит из оранжереи и трех теплиц. Оранжерея была построена в 1969 году. Естественный износ здания за эти 50 лет привел к тому, что все здание оранжереи находилось в аварийном состоянии, требовалась капитальная реконструкция.

Еще в 2020 году была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу.

"В 2022 году по результатам конкурса были заключены договора. К работе подрядчик приступил в 2022 году, но ближе к концу 2022 года приостановил строительные работы, требуя увеличения сметной стоимости строительства в связи с увеличением стоимости строительных материалов". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Институт ботаники и фитоинтродукции требовал от подрядчика исполнения условий договора и завершения работ до заморозков, привлекая к этому процессу и тех надзор, и авторский надзор.

"В итоге пришлось подать иск в суд о признании ТОО "Строительная компания ШАХ" недобросовестным участником государственных закупок. Также со стороны института был подан иск о взыскании неустойки, который также был удовлетворен судом". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

На настоящий момент Институтом были выиграны все судебные процессы, в том числе и в апелляционных инстанциях.

Подрядчик так и не возобновил строительно-монтажные работы, и реконструкция так и не была завершена. Срок действия договора с ТОО "Строительная компания ШАХ" истек 30 апреля 2024 года.

В продолжении сказано, что для продления срока действия договора с данным подрядчиком нет никаких оснований, а для поиска нового подрядчика необходимо заново пройти все процедуры, согласования и объявить новый тендер.

Согласно действующего законодательства этот процесс займет очень много времени.

"В связи со сложившейся критической ситуацией мы открыто заявляем, что нуждаемся в помощи и ищем спонсоров, меценатов, любые источники финансирования для завершения реконструкции оранжереи. Чтобы сохранить коллекционный фонд еще до начала строительных работ все растения были перенесены в теплицы, где выдерживается необходимый температурно-влажностный режим, кроме самых крупных растений, которые было невозможно переместить в теплицы". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Оставшиеся в грунте "крупномеры" уже две зимы перезимовали под временным укрытием из тепличной пленки, обогреваемые тепловыми пушками.

"Но уже сейчас мы переживаем, смогут ли крупные пальмы пережить третью зиму без оранжереи. Поэтому найти источник финансирования для завершения реконструкции оранжереи необходимо как можно скорее". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

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В октябре 2023 года администрация сада заявляла, что пальмы могут не пережить ближайшие заморозки и обратилась за помощью. Уже 14 декабря 2023 года сотрудники сада поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных людей, которые подарили оранжерее 8 тепловых пушек.