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Общество

Смогут ли казахстанцы попасть в ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 12:05 Фото: gov4c.kz
Госкорпорация "Правительство для граждан" 12 декабря рассказала, как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

В связи с празднованием Дня Независимости центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в понедельник, 16 декабря. При этом суббота, 14 декабря, является рабочим днем для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 9:00 до 13:00.

Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику.

"Центры обслуживания населения в будние дни работают с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу – до 13:00. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18.00, а выдача готовых документов осуществляется до 20.00, в субботу – до 13.00", – напомнили в госкорпорации.

Актуальный список адресов дежурных Центров обслуживания населения доступен здесь.

12 декабря в "Правительстве для граждан" рассказали, какие услуги ЦОНов пользуются наибольшим спросом у алматинцев.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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