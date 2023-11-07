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Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года Фото: Zakon.kz
В декабре в Казахстане традиционно отмечается День Независимости, сообщает Zakon.kz.

В этом году День Независимости – 16 декабря – выпадает на субботу, это значит, что у казахстанцев появится дополнительный выходной в понедельник.

Таким образом, казахстанцы на День Независимости отдохнут:

  • при пятидневной рабочей неделе: 16, 17, 18 декабря;
  • при шестидневной рабочей неделе: 16 и 17 декабря.

Всего на декабрь приходится 11 выходных и 20 рабочих дней.


Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года

Фото: Zakon.kz

В 2022 году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому национальный праздник "День Независимости 16 декабря" был переведен в состав государственных праздников и стал отмечаться только один день – 16 декабря. Ранее праздничной датой также было 17 декабря.


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