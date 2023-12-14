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"Казавтожол" о расчистке дорог от снега: Меры не дают эффекта

Меры по расчистке дорог от снега в Казахстане не дают эффекта Фото: Zakon.kz
Меры по расчистке республиканских трасс в Туркестанской и Жамбылской областях не дают эффекта. Снег мгновенно заметает только что очищенные дороги, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО НК "Казавтожол" 14 декабря, на расчистку республиканских трасс в Туркестанской и Жамбылской области бросили все доступные силы. Но это не помогает: сразу после расчистки дорог их опять заметает снегом.

По данным "Казавтожола", для обеспечения безопасного проезда по республиканским трассам в двух регионах (автодорога "Алматы – Ташкент – Термез") задействовали все дорожные органы и подрядные организации, которые были задействованы на проектах по капремонту и реконструкции дорог.

"Работы по очистке проезжей части ведутся в полную силу, однако принимаемые меры не дают должного эффекта из-за сильного бокового ветра", – подчеркнули в АО НК "Казавтожол".

В компании пояснили, что из-за метели очищенные от снега участки мгновенно заносит снова.

Днем ранее из-за сильного снегопада в пяти регионах Казахстана возникли крупные заторы на дорогах.

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