"КазМунайГаз" – о требованиях бастующих подрядчиков: выполнить невозможно

"КазМунайГаз" не может выполнить два из трех требований бастующих работников подрядного ТОО "West Oil Software". Что требуют подрядчики, и почему их требования невыполнимы – в материале Zakon.kz

ТОО "West Oil Software" начало свою работу с 2010 года. Предприятие оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО "Мангистаумунайгаз" и является подрядной компанией для ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн".11 декабря сотрудники "West Oil Software" вышли на забастовку, которую суд признал незаконной.

Стоит отметить, что это не первая забастовка нефтяников Казахстана в этом году. Ранее работники нефтепромысла из Жанаозена и бывшие сотрудники "БерАли Мангистау company" требовали устроить их в компанию "Озенмунайгаз", жители села Жетыбай требовали рабочие места в "Мангистаумунайгазе".

На этот раз нефтяники из ТОО "West Oil Software" требовали заработную плату согласно Единой системы оплаты труда АО НК "КазМунайГаз", обновления материально-технической базы, а так же вхождение ТОО "West Oil Software" в штат дочернего предприятия "КазМунайГаз".

"В "КазМунайГазе" отказали бастующим работникам "West Oil Software" в их требованиях. Два из трех требований нефтяников выполнить невозможно", – сообщили в пресс-службе АО НК "КазМунайГаз".

Стоит отметить, что руководство и профсоюзы ТОО "West Oil Software" несколько раз встречались с сотрудниками компании и пояснили им, что применить Единую систему оплаты труда для подрядных организаций невозможно, так как она не распространяется на организации, не входящие в группу компаний "КазМунайГаз". То есть ТОО "West Oil Software" не может платить заработную плату по этой системе, потому что предприятие является самостоятельной частной компанией.

Так же нефтяникам не раз доносили, что невозможно вхождение подрядного ТОО в штат дочернего предприятия "КазМунайГаз". Все потому, что значительная часть сотрудников "West Oil Software" ранее числилась в дочерних предприятиях АО НК "КазМунайГаз". Но несколько лет назад по неизвестным причинам они расторгли трудовые отношения со своим работодателем и воспользовались программой 5/50. Эта программа позволяет получить компенсацию в размере 50% от пятилетней заработной платы уволившегося сотрудника. Так уволившийся сотрудник может получить около 11 млн тенге.

Что касается вопроса материально-технической базы, то руководство подрядной организации пообещало обновить парк транспортной техники. Разработана программа обновления 202 единиц техники в течение трех лет.

"КазМунайГаз" призывает работников ТОО "West Oil Software" не нарушать трудовую дисциплину, не выставлять заранее невыполнимые требования и вернуться к выполнению рабочих обязанностей.

Из-за забастовок ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" ежедневно теряет почти 25 млн тенге.