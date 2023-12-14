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Аэропорт Алматы сделал заявление

Аэропорт Алматы сделал заявление Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Международном аэропорту Алматы заявили, что в связи с очень низкими температурами возникают временные проблемы с некоторым оборудованием наземного обслуживания, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы воздушной гавани, это может повлиять на своевременное обеспечение определенных услуг на летном поле.

"Техническая команда работает над скорейшим решением данной проблемы. Аэропорт также тесно сотрудничает с авиакомпаниями, чтобы минимизировать возможные задержки сервисных услуг или обслуживания рейсов", – говорится в сообщении. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорт продолжает предоставлять услуги 24/7. 

Ранее стало известно, что новый международный терминал аэропорта Алматы могут открыть в июне.

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