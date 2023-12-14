Аэропорт Алматы сделал заявление

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Международном аэропорту Алматы заявили, что в связи с очень низкими температурами возникают временные проблемы с некоторым оборудованием наземного обслуживания, сообщает Zakon.kz.

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