Аэропорт Алматы сделал заявление из-за сильного снегопада

Международный аэропорт Алматы 30 января сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме, передает Zakon.kz.

В аэропорту отметили, что принимаются все необходимые меры для минимизации задержек.





"Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", – говорится в сообщении.

С утра 30 января 2025 года в Алматы с перерывами начал идти снег. В городском акимате уже отчитались об обработке дорог реагентами и задействованной спецтехнике. Также стало известно, когда снегопад прекратится. Подробнее можно узнать здесь.

