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Общество

Аэропорт Алматы сделал заявление из-за сильного снегопада

Осмотр багажа, проверка чемоданов, проверка вещей, сумок в аэропорту, интроскоп, прилет, вылет из аэропорта, люди в аэропорту, табло в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 18:10 Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Алматы 30 января сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме, передает Zakon.kz.

В аэропорту отметили, что принимаются все необходимые меры для минимизации задержек.


"Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", – говорится в сообщении.

С утра 30 января 2025 года в Алматы с перерывами начал идти снег. В городском акимате уже отчитались об обработке дорог реагентами и задействованной спецтехнике. Также стало известно, когда снегопад прекратится. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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