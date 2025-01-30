Аэропорт Алматы сделал заявление из-за сильного снегопада
Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Алматы 30 января сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме, передает Zakon.kz.
В аэропорту отметили, что принимаются все необходимые меры для минимизации задержек.
"Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", – говорится в сообщении.
С утра 30 января 2025 года в Алматы с перерывами начал идти снег. В городском акимате уже отчитались об обработке дорог реагентами и задействованной спецтехнике. Также стало известно, когда снегопад прекратится. Подробнее можно узнать здесь.
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