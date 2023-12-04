Новый международный терминал аэропорта Алматы могут открыть в июне
Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что новый терминал готов на 80%. Внутри уже завершены отделочные работы: залит пол, закончен потолок, помещение терминала полностью остеклили.
"Заменили два эскалатора, еще ожидается замена двух оставшихся. В систему кондиционирования вложили миллион долларов", – сказал Альп Эр Тунга Эрсой.
Отмечается, что изначально международный терминал планировали открыть в августе 2024 года.
"Строительные работы смогут завершить раньше заявленного срока – в июне следующего года. Согласно нынешним темпам строительства, мы постараемся завершить к 1 июня", –сказал президент Международного аэропорта.
Он отметил, что после того, как терминал откроют, стартует реконструкция действующего терминала под местные рейсы.
"В него планируют вложить 7-8 миллионов долларов. Его переделку планируют завершить за 6-7 месяцев", – отметил он.
После открытия нового международного терминала старый переориентируют на внутренние рейсы. Альп Эр Тунга Эрсой заявил, что терминал сможет принимать и отправлять 6 миллионов пассажиров в год. Также система управления багажом будет заменена на современную, так как нынешняя очень устарела. Планируется парковка на 1150 мест.