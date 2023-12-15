В Книгу рекордов попали рукодельницы Петропавловска с самым длинным корпе

Петропавловские мастерицы сшили 500-метровое корпе для участия в конкурсе и стали рекордсменками Казахстана, сообщает Zakon.kz.

500-метровое корпе стало рекордсменом республиканского конкурса мастериц Казахстана. Петропавловские рукодельницы признают, что во время участия в соревновании задались целью стать лучшими. Теперь в их планах установить мировой рекорд, передает Qazaqstan Media.

"Я начала вышивать с четырёх лет. Совсем крохой была. Делала небольшие работы. А как вышла замуж начала шить пледы. И до сих пор этим занимаюсь. На конкурсе до финала из полутора тысячи участников дошли 200 человек со всего Казахстана. Мы решили идти до конца и не пожалели, что столько сил и средств потратили. Оно того стоило". Бакыт Мустафина, рукодельница

Традиции и историю национального шитья петропавловские мастерицы мечтают передать следующему поколению. Но сейчас все силы они намерены направить на установление нового рекорда.

"У меня в чате 17 человек. До января я еще буду собирать людей. Желающих всех приглашаю подписываться для участия. После января нам будут давать задания: что будем шить, как будем шить. В сентябре будет конкурс, и мы должны с января все задания от организаторов выполнить". Галия Жакина

Ранее стало известно, что романтическая комедия Дариги Бадыковой "Таптым ау сені" всего за 10 дней показов установила казахстанский рекорд и заработала больше миллиарда тенге.