Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Книгу рекордов попали рукодельницы Петропавловска с самым длинным корпе

В Книгу рекордов попали рукодельницы Петропавловска с самым длинным корпе Фото: Qazaqstan Media
Петропавловские мастерицы сшили 500-метровое корпе для участия в конкурсе и стали рекордсменками Казахстана, сообщает Zakon.kz.

500-метровое корпе стало рекордсменом республиканского конкурса мастериц Казахстана. Петропавловские рукодельницы признают, что во время участия в соревновании задались целью стать лучшими. Теперь в их планах установить мировой рекорд, передает Qazaqstan Media.

"Я начала вышивать с четырёх лет. Совсем крохой была. Делала небольшие работы. А как вышла замуж начала шить пледы. И до сих пор этим занимаюсь. На конкурсе до финала из полутора тысячи участников дошли 200 человек со всего Казахстана. Мы решили идти до конца и не пожалели, что столько сил и средств потратили. Оно того стоило". Бакыт Мустафина, рукодельница

Традиции и историю национального шитья петропавловские мастерицы мечтают передать следующему поколению. Но сейчас все силы они намерены направить на установление нового рекорда.

"У меня в чате 17 человек. До января я еще буду собирать людей. Желающих всех приглашаю подписываться для участия. После января нам будут давать задания: что будем шить, как будем шить. В сентябре будет конкурс, и мы должны с января все задания от организаторов выполнить". Галия Жакина

Ранее стало известно, что романтическая комедия Дариги Бадыковой "Таптым ау сені" всего за 10 дней показов установила казахстанский рекорд и заработала больше миллиарда тенге.

Читайте также

За оккультные методы лечения осудили жительницу Петропавловска
За оккультные методы лечения осудили жительницу Петропавловска
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
Откуда взялась палатка на вокзале в Павлодаре
Стало известно, откуда взялась палатка на вокзале Павлодара
Айсулу Омарова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: