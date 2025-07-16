Любительница пазлов попала в Книгу рекордов Гиннесса

Лиза Файерман из США собрала самую большую коллекцию пазлов и стала 14 июля рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

В ее коллекцию входят 4060 наборов. Мировой рекорд попал в Книгу рекордов Гиннесса. Результат женщины более чем вдвое превысил прежний рекорд, установленный американцем Джоном Уолчаком в 2023 году. У него было 2022 набора.

Фото: guinnessworldrecords

Коллекционировать пазлы Файерман начала в 2019 году. В ее собрании есть пазлы с изображениями Винни-Пуха, Hello Kitty, Джеймса Бонда, а также сцены из сериала "Друзья" и фильма "Злая".

Также в коллекции есть наборы всех размеров: от маленьких на несколько сотен деталей до гигантского пазла с Микки Маусом из 40 320 деталей. Кроме того, в ее коллекции есть и крайне редкие экземпляры. Например, один набор пазлов с Йодой из "Звездных войн" она искала в Великобритании целых семь лет.

Фото: guinnessworldrecords

Она шутит, что, если бы разложила все собранные за год пазлы на полу, ими можно было бы устелить весь дом. Лиза трижды участвовала в Национальном чемпионате по сборке пазлов и один раз – в чемпионате мира.

"Я любила головоломки с детства. Мне нравится наблюдать за тем, как складывается образ. Меня всегда наполняет радостью сам процесс создания", – сказала Лиза Файерман.

Фото: guinnessworldrecords

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