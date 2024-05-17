Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Итоги расследований в отношении авиакомпаний озвучили в АЗРК

Итоги расследований в отношении авиакомпаний озвучили в АЗРК, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 13:15 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на пресс-конференции в Агентстве 17 мая прокомментировал расследования в отношении казахстанских авиакомпаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов спикера, на сегодняшний день в их отношении не ведется никаких расследований. 

"Крупное расследование в отношении компании Air Astana мы завершили в прошлом году в преддверии IPO компании. (...) Компания необоснованно меняла топливный сбор, это приводило к росту цен на билеты - на 6 процентов. Данный факт был признан, суд вынес соответствующее решение, штраф был выплачен", – продолжил Марат Омаров. 

Он отметил, что на данный момент завершили эту работу.

"Но это не говорит о том, что мы на рынке гражданской авиации ничего не делаем и не видим проблем. Итог этого расследования был в том, что у нас в Казахстане был принят нормативно-правовой акт о полноценном функционировании пятой степени свободы "Открытого неба", – сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции. 

Ранее, 17 мая, Марат Омаров высказался о завышенных ценах в казахстанских аэропортах. 

Читайте также

Такси, машина, цены
АЗРК о ценах "Яндекс.Такси": Нам удалось прийти к компромиссу
Аэропорт, Астана, Алматы
Завышенные цены в казахстанских аэропортах прокомментировали в АЗРК
Холдинг Байтерек направил на финансирование аграриев 100 млрд тенге
Холдинг "Байтерек" направил на финансирование аграриев 100 млрд тенге
Екатерина Елисеева
Астана АЗРК 2024 год Авиарейсы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сель может сойти в горах Алматинской области
Сель может сойти в горах Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: