Итоги расследований в отношении авиакомпаний озвучили в АЗРК

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на пресс-конференции в Агентстве 17 мая прокомментировал расследования в отношении казахстанских авиакомпаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов спикера, на сегодняшний день в их отношении не ведется никаких расследований.

"Крупное расследование в отношении компании Air Astana мы завершили в прошлом году в преддверии IPO компании. (...) Компания необоснованно меняла топливный сбор, это приводило к росту цен на билеты - на 6 процентов. Данный факт был признан, суд вынес соответствующее решение, штраф был выплачен", – продолжил Марат Омаров.

Он отметил, что на данный момент завершили эту работу.

"Но это не говорит о том, что мы на рынке гражданской авиации ничего не делаем и не видим проблем. Итог этого расследования был в том, что у нас в Казахстане был принят нормативно-правовой акт о полноценном функционировании пятой степени свободы "Открытого неба", – сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

Ранее, 17 мая, Марат Омаров высказался о завышенных ценах в казахстанских аэропортах.