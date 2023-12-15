Морозы в Казахстане: полиция за день спасла более двух тысяч человек

Из-за сильных морозов в Казахстане по-прежнему закрыты дороги в нескольких регионах. Полицейские работают в усиленном режиме, доставляя застрявших на заснеженных трассах водителей в пункты обогрева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 15 декабря, из-за сильных морозов и частичного ограничения движения на дорогах страны открыли 331 пункт обогрева. Полицейские эвакуируют туда водителей, застрявших на заснеженных трассах – помогают разогреть замерзшее топливо, отремонтировать машины и просто согреться.

"Остаются закрытыми более 50 участков дорог международного, республиканского и местного значения. В круглосуточном режиме полицейские Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской и Жетысуской областей помогают людям, оказавшимся жертвами непогоды", – сообщили в пресс-службе.





Только за прошедшие сутки полицейские оказали помощь 2660 казахстанцам, в том числе 118 детям. Серьезных ДТП на дорогах страны в связи с непогодой не произошло. Из-за плохой видимости на трассах полиция организовала сопровождение автоколонн.

"Всего с момента ухудшения погоды полицейские спасли более 3100 человек", – отметили в МВД.

Между тем в восьми областях Казахстана на 15 декабря объявили штормовое предупреждение в связи с сильными морозами, туманом и гололедом.